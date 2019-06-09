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сегодня, 12:16 0

Стали известны время и место прощания с руководителем турфирмы «АмурАССО»

Стали известны время и место прощания с руководителем турфирмы «АмурАССО»

Прощанье с руководителем турфирмы «АмурАССО» Евгением Быковым состоится 11 июня с 12:30 до 13:30 в морге Амурской областной клинической больницы на улице Воронкова. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили коллеги Евгения Васильевича.

Евгений Быков скоропостижно скончался 8 июня. Он являлся основателем и руководителем благовещенской туристической фирмы «АмурАССО». 18 июля Евгению Васильевичу исполнилось бы 66 лет.

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#жизнь #память

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