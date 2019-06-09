В Благовещенске легковушка вылетела на тротуар и врезалась в ограждение (фото, видео)

Фото: instagram.com/blag_dtp

В социальных сетях появились фото и видео с места ДТП, которое произошло в Благовещенске. Легковой автомобиль – участник аварии – вылетел на тротуар и врезался в ограждение.

Инстаграм-паблики сообщают, что ночью на перекрестке улиц Амурской и Театральной жестко столкнулись две машины. Судя по опубликованным фото и видео, это такси Toyota Prius и Toyota Chaser. Именно последний вылетел на тротуар.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что имеются сведения о ДТП, которое произошло в Благовещенске ночью 9 июня около 02:47 в районе дома № 20 по улице Театральной. По предварительной информации, водитель машины Toyota Chaser 1996 года рождения совершил столкновение с авто Toyota Prius под управлением водителя 1970 года рождения. В результате водитель Chaser был травмирован.

Полиция устанавливает все обстоятельства этой аварии.