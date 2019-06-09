Жители Белогорья отметили 159-летие села

8 июня село Белогорье города Благовещенска отметило 159 лет со дня основания. В нем живут 3 200 человек – цифра стабильна уже лет, люди уезжают и приезжают. Сюда едут в основном с севера Приамурья. Жители Белогорья отмечают, что их населенный пункт уютный и красивый.

«Более 50 лет живу в Белогорье. Люблю село за нашу речку, сопки, за добрых людей. В последнее время стала развиваться наша культурная жизнь! Такие конкурсы, такие праздники проводит заведующий отделением "ДК с. Белогорье" Городского дома культуры Дина Белякова! Наши артисты постоянно в Благовещенске выступают и на набережной!» – цитирует сельчанку Ирину Батавскую управление культуры администрации Благовещенска.

В местном клубе сейчас занимаются 7 творческих коллективов: вокальные студии «МИКС», «Кристалл», «Дети Солнца», хореографический коллектив «Денсинг», детское любительское объединение «Теремок», театральное любительское объединение «Шоу-театр "Взрослячок"». Есть и 2 досуговых клуба – «Хочу все знать» для детей и «50+».

В фойе дома культуры открылась выставка картин, организованная Амурской общественной организацией «Творческий союз художников» и художественной школой Благовещенска. Особенность выставки в том, что пейзажи рисовали дети под руководством профессиональных художников. Выставка передвижная, ее будут представлять и на других праздниках. Проект выиграл в 2019 году муниципальный грант в сфере культуры и искусства.

Артисты дома культуры и ученики школы искусств Белогорья подготовили большую праздничную программу. В 11 утра открылся «Фримаркет», где можно было свободно меняться вещами. Возле клуба проводили конкурсы и мастер-классы, турнир по шашкам, викторины, а также концерт и дискотеку с фейерверком.

Поздравить белогорьевцев с 159-й годовщиной села приехал заместитель мэра Благовещенска Игорь Берлинский, отметив, как повезло местным жителям: «Мы сюда приезжаем отдыхать, а вы здесь живете!».

О достижениях села последних лет рассказал начальник территориального отдела Белогорья администрации Благовещенска Юрий Воронцов: «Я в должности 3 года. И за эти 3 года могу сказать, чем могут гордиться сельчане. Построили настоящую хоккейную коробку, создали команду села Белогорье при поддержке нашего депутата Мальцева. Нам выделено на ремонт бассейна 8 миллионов рублей из федерального бюджета. Будем менять ванну, кровлю, пол, окна. На частные инвестиции начали строить горнолыжную трассу. Но самое главное – это наши люди!».