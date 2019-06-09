Необычное «ушастое городище» обнаружили в Приамурье (фото)

Фото: instagram.com/csnamur

На территории Амурской области обнаружено городище – место, где в древности располагались город, укрепленное поселение. О находке сообщил в Инстаграме Центр по сохранению историко-культурного наследия региона. Отмечается, что это городище является необычным.

«Городище Даурского типа! Что это? Что за объект? Для чего он был построен древним человеком? Когда, каково его предназначение? Пока только вопросы! Подобные памятники мы фиксируем только в пределах Амурской области, ласково между собой называем "ушастыми городищами". Вот и на этот раз еще одно "ушастое". Только необычное даже для нас. Пространство перед объектом отгорожено отдельным, прямым валом и рвом», – говорится в сообщении Центра.

Специалисты отмечают, что большие возможности в работе открываются при использовании аэрофотосъемки квадрокоптером.