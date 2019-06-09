Ночью в Благовещенске полыхал нежилой двухэтажный дом (фото, видео)

Ночью 9 июня в Благовещенске горел нежилой двухэтажный дом. Сообщение о пожаре поступило в 02:44. По официальной информации, происшествие было на улице Первомайской. По сведениям ИА «Амур.инфо», это здание № 16 на Первомайской.

Огнеборцы и спасатели прибыли на место вызова через 6 минут. На то, чтобы ликвидировать открытое горение, потребовалось больше часа. Был спасен расположенный рядом жилой дом. Люди не пострадали. Обстоятельства пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области. Видео: instagram.com/blag_dtp

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Александр Авдеев