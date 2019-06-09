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Ночью в Благовещенске полыхал нежилой двухэтажный дом (фото, видео)

Ночью в Благовещенске полыхал нежилой двухэтажный дом (фото, видео)

Ночью 9 июня в Благовещенске горел нежилой двухэтажный дом. Сообщение о пожаре поступило в 02:44. По официальной информации, происшествие было на улице Первомайской. По сведениям ИА «Амур.инфо», это здание № 16 на Первомайской.

Огнеборцы и спасатели прибыли на место вызова через 6 минут. На то, чтобы ликвидировать открытое горение, потребовалось больше часа. Был спасен расположенный рядом жилой дом. Люди не пострадали. Обстоятельства пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Просмотров всего: 601

#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • холостяк

    холостяк
    1 час назад

    Ни чего странного нет, программа переселения из ветхого жилья в действии. Можно статистику посмотреть горит всегда ветхое жилье……

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    холостяк

    Ни чего странного нет, программа переселения из ветхого жилья в действии. Можно статистику посмотреть горит всегда ветхое жилье……



    капец ты открытие сделал...

    еще скажи, что горят в основном деревянные дома..можно статистику глянуть..

    нет хозяина, вот и горят..потому что следить некому, а всякие личности с низкой социальной ответственностью очень не аккуратно ведут себя..в том числе с огнем.

  • Мозг

    Мозг
    1 час назад

    холостяк

    Ни чего странного нет, программа переселения из ветхого жилья в действии. Можно статистику посмотреть горит всегда ветхое жилье……



    Так это ты свой барак утилизировал)))

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