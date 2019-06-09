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В Свободном автомобиль сбил подростка-пешехода (видео)

В Свободном автомобиль сбил подростка-пешехода (видео)
Фото: кадр видео

Вечером 8 июня в Свободном произошло ДТП, в котором пострадал подросток-пешеход. На него совершил наезд легковой автомобиль.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, это ДТП случилось около 21:10 в районе дома № 42 по улице Ленина. Водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, сбил пешехода 2005 года рождения. Пострадавший с травмами был доставлен в лечебное учреждение.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

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#ДТП #происшествия #Свободный #транспорт

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