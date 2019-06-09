В массовом ДТП в Благовещенске пострадали три человека (фото)

Фото: instagram.com/blag_dtp

Поздно вечером 8 июня в Благовещенске произошло ДТП, участниками которого стали четыре автомобиля. В аварии, по предварительным данным, пострадали три человека.

Предварительную информацию о происшествии ИА «Амур.инфо» предоставили в управлении ГИБДД по Амурской области. В ведомстве сообщили, что эта авария случилась примерно в 23:54 в районе дома № 121 по улице Ленина. Сначала водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем Honda Accord, врезался в машину Toyota Mark II под управлением водителя 1996 года рождения. Затем Accord столкнулся с двумя другими автомобилями – еще одним Toyota Mark II (им управлял водитель 2000 года рождения) и Toyota Platz, за рулем которого был водитель 1998 года рождения.

Травмы получили водитель Honda Accord, пассажир этой машины 1988 года рождения, а также водитель Toyota Mark II 1996 года рождения.

Полиция устанавливает все подробности и обстоятельства этого ДТП.