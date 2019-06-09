Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:50 0

В соцсетях сообщили о встрече людей с медведем в Тындинском районе (видео)

В соцсетях сообщили о встрече людей с медведем в Тындинском районе (видео)
Фото: кадр видео

Инстаграм-паблики со ссылкой на одного из пользователей опубликовали видео, которое было снято в Тындинском районе Амурской области, «в сторону Соловьевска». На кадрах – встреча людей с медведем. Судя по ролику, зверь находился рядом с автодорогой.

В видео слышны мужские голоса. Люди обсуждают медведя: «Где-то мамка должна быть. – Не такой уж он и маленький, не совсем прямо малыш-то. – А что он делает? – Что-то ковыряет, что-то нашел, наверное, еду какую-то»​.

В конце ролика медведь уходит от людей и дороги.

Видео: instagram.com/mreporter_blg

Просмотров всего: 406

#животные #природа

распечатать


Происшествия 4

По факту происшествия с косулей в Приамурье началась доследственная проверка
Общество 2

Благовещенцы удивились малиновому закату (фото)
Происшествия 37

В Благовещенске убили косулю, случайно забредшую в город (видео)
Общество 2

Роспотребнадзор напоминает: родниковую воду нужно кипятить
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь