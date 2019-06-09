В соцсетях сообщили о встрече людей с медведем в Тындинском районе (видео)

Фото: кадр видео

Инстаграм-паблики со ссылкой на одного из пользователей опубликовали видео, которое было снято в Тындинском районе Амурской области, «в сторону Соловьевска». На кадрах – встреча людей с медведем. Судя по ролику, зверь находился рядом с автодорогой.

В видео слышны мужские голоса. Люди обсуждают медведя: «Где-то мамка должна быть. – Не такой уж он и маленький, не совсем прямо малыш-то. – А что он делает? – Что-то ковыряет, что-то нашел, наверное, еду какую-то»​.

В конце ролика медведь уходит от людей и дороги.

Видео: instagram.com/mreporter_blg