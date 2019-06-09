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Бетон под второй стартовый стол на Восточном зальют осенью

Бетон под второй стартовый стол на Восточном зальют осенью
Фото: Амур.инфо

Рабочие компании ПСО «Казань» осенью начнут заливать бетон под новый стартовый стол на космодроме Восточный, с которого будут запускать ракеты серии «Ангара». Об этом ТАСС сообщил источник на амурском космодроме.

«Строители в субботу начали рыть с помощью экскаваторов котлован под второй стартовый стол. В начале осени под будущее сооружение начнут заливать бетон», – сказал собеседник агентства.

Источник рассказал, что детальный график работы по всем этапам будет представлен в госкорпорацию «Роскосмос» 5 июля. «С этого же времени – 4-5 июля – начнутся регулярные инспекции на космодром представителей главы Роскосмоса», – отметил источник.

В начале июня генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о начале строительства второй очереди космодрома Восточный. По его словам, сейчас происходит выемка грунта. В свою очередь, вице-премьер Виталий Мутко сообщил журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (6-8 июня), что собирается посетить космодром с инспекцией.

Ранее сообщалось, что ПСО «Казань» продолжит строительство второй очереди объекта.

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#космодром #строительство

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Комментарии
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  • виталя1979

    виталя1979
    2 часа назад

    я уже и забыл,что у нас космодром есть

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