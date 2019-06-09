Архитектор слезами обольется: в Благовещенске презентовали проект выставочного зала

Фото: Амур.инфо

7 июня в благовещенской «Точке кипения» обсудили проект будущего фасада выставочного зала. Представить его на суд архитекторов, дизайнеров и общественников города приехала автор – хабаровчанка Анна Шац. Ей пришлось защищать свое детище от нападок.

На встрече представители культурного сообщества города вели себя не очень культурно. Они увидели в проекте массу недостатков, и один за другим набрасывались на автора проекта скорее не с вопросами, а претензиями. Разыгралась дискуссия.

В своей презентации Анна Шац показала и рассказала, как может выглядеть выставочный зал по ее видению. При создании проекта фасада и интерьера, упомянула хабаровчанка, она ориентировалась на внешний вид других городских объектов, в том числе на проекты фасадов областной библиотеки и станции канатной дороги, чтобы строения гармонировали. Автор так же хотела, чтобы лицо выставочного зала привлекало иностранных туристов.

Внутри выставочный зал должен заиграть черно-белой гаммой. В гардеробе разместятся так называемые «бумажные потолки» из материала, по структуре напоминающую бумагу. В туалете задуманы кабинки из искусственного камня, подсвеченные снизу. На полу разместится крупноформатный керамогранит с мраморным рисунком. Полы в туалете планируют сделать черными, в основном зале – белыми. В белый цвет покрасят и стены основного зала.

Внутренний интерьер зала благовещенцев устроил. Претензии появились к фасаду. Подсветка, расположившаяся в верхней части здания, по проекту, ассоциируется у многих с колючей проволокой. Глухие, тяжелые панели фасада напомнили общественникам забор стройки.

«Мы говорим о том, какое впечатление благовещенцы испытали. Извините, у нас много людей из ГУЛАГа, и история ГУЛАГа большая. Вот эти верхние световые конструкции его напоминают, к тому же очень высокие тяжелые объемы», –­­­ сказала общественница Оксана Разумеева.

«Я не дизайнер, я не разбираюсь, но для меня это очень похоже на обычный бетонный забор. Таких заборов с ромбиками очень много, ими огораживают объекты стройки. Чтобы привлечь молодежь, нужно делать классную картинку, что-то футуристическое», – отметил руководитель региональной лиги КВН «Амур» Алексей Чайко.

Благовещенец Павел Ермаков, который ранее в социальных сетях опубликовал пост, где выразил недовольство проектом фасада, на встрече высказался за сохранение исторического облика города. «Видя такой проект, я переживаю, что архитектор выставочного зала слезами обольется. Нам незачем тратить бюджетные деньги на какие-то футуристические объекты», – выступил Павел.

«К вопросу об аутентичности. Если речь идет о каких-то классических постройках, о кирпичном кружеве, который у вас здесь существует, то я с вами согласна, наверное, такое надо оставлять. То, что построено из силикатного кирпича, поверьте, в Москве просто сносят целыми районами, в Китае тоже. Жизнь идет вперед. То, что вы сейчас пытаетесь выдать за историзм, ­­– это не визитка, это бантик на валенок вы хотите приделать», – парировала Анна Шац.

«В первую очередь интересует вопрос – почему не был объявлен публичный конкурс на столь публичный объект? Если дизайнеру заказали дизайн, он сделает так, как он видит. Но почему мы видим только одну точку зрения? Их может быть множество. К тому же должны участвовать местные дизайнеры, которые вполне бы справились с работой. Он могли быпредставить свой проект развития выставочного зала как культурного объекта в первую очередь. Дизайн – это уже дело второе. Он должен исходить из тех межкультурных связей и той социальной проблемы, которая стоит перед культурным сообществом города, которую нужно решить. Например, проблемы культурного образования, оттока населения. К тому же из области ушли деньги. Если бы объявили конкурс даже с небольшой оплатой в 50-100 тысяч рублей, я думаю, все дизайнерские агентства и дизайнеры, а у нас есть факультет дизайна АмГУ, который выпускает специалистов неплохих, могли бы поучаствовать в конкурсе и сделать свои предложения. И это бы обошлось дешевле, чем заказывать специалиста из другого региона», – позже рассказал «Амур.инфо» Павел Ермаков.

Единственным, кому проект понравился, оказался благовещенец, занимающийся архитектурной подсветкой. «На самом деле мне этот проект нравится, может, в меня полетят камни. Я бы хотел порекомендовать заложить в фасадную часть, допустим, между панелями адресуемые светодиоды, чтобы можно было играть ансамблем фасада», – высказался мужчина.

Свое мнение о проекте выставочного зала выразила и известный в Благовещенске архитектор Людмила Чаюн. В отличие от других комментаторов, она обратила внимание на проект фасада с точки зрения его функциональности и практичности. Панели, которые планируют сделать из стали или алюминия, не подходят для благовещенских климатических условий, считает архитектор. При высокой температуре они пойдут волной, и в результате исчезнет архитектурный эффект. Из-за дождей и излишней влаги через некоторое время на панелях могут появиться разводы и ржавчина. Были претензии и к самой работе дизайнера.

«Так как у нас не был объявлен конкурс и получился всего один проектировщик заказа, этот проектировщик должен был обязан сделать варианты, которые мы и должны обсуждать. В данной застройке очень трудно увидеть, что же это такое. Во-первых, нет масштабности, потому что не вся застройка показана, а только фрагмент здания, по которому я сразу увидела, что человек не был здесь, а получил фотографии. Обычно на объект выходишь, знакомишься, с ним, с тем, что в окружении. А здесь получились огромные торцы, как по паспорту БТИ, а на самом деле они всего лишь полтора-два метра и масштабности не чувствуется в этом здании», ­– рассказала Людмила Чаюн.

На встрече озвучили еще одну проблему, которая касается архитектурного облика города в целом. Общественники считают, что нецелесообразно определять, как будет выглядеть выставочный зал, не учитывая внешний вид других объектов, расположенных рядом с ним – многофункционального центра и других строений. Получается, что целый квартал – лицо города, куда входит и выставочный зал, – не имеет единого стиля.

Сейчас перед Амурским краеведческим музеем, к которому теперь относится выставочный зал, стоит главная задача – провести ремонтные работы внутри помещения и подключить коммуникации до начала отопительного сезона. Для этого уже проведены техническое обследование, инженерно-геологические изыскания, разработан проект на увеличение энергетической мощности выставочного зала. 29 мая был объявлен аукцион на разработку проектно-сметной документации капитального ремонта зала. 7 июня на аукцион вышла одна заявка, и его признали состоявшимся. В ПСД входят разработка систем отопления и освещения, кровли, системы вентиляции и других работ.

«Задача, которую поставил губернатор перед нами, – это до начала отопительного сезона спасти здание. Если вы готовы присоединиться, представить проекты по поводу фасада, пожалуйста», – подытожила министр культуры и национальной политики области Ольга Юркова.

На встрече было предложено создать рабочую группу. Инициативные горожане, вошедшие в нее, смогут внести свои проекты, идеи и предложения, касающиеся будущего фасада выставочного зала.