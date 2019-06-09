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СМИ: у России и Белоруссии может появиться единая валюта

СМИ: у России и Белоруссии может появиться единая валюта
Фото: ru.depositphotos.com

Россия и Белоруссия ведут обсуждение возможности создания единой валюты в рамках союзного договора. Это станет возможным в условиях создания единого экономического пространства, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин по итогам встречи с белорусским коллегой Дмитрием Крутым.

«Вы говорили про единую валюту – да, этот пункт записан в Союзном договоре, поэтому это обсуждается, встречаются центральные банки, обсуждают, стоит или не стоить это делать, как это делать, в какие сроки это делать», – цитирует ТАСС Орешкина.

Министр торговли Белоруссии в свою очередь отметил, что в самом союзном договоре написано, что единая валюта возможна в условиях создания единого экономического пространства по всем направлениям.

«Вопрос единых валют – это вопрос центральных банков. ЦБ и в России, и в Белоруссии независимы от правительства, на правительственном уровне это не будет решаться и обсуждаться. Это, конечно же, уровень обсуждения для президента», – напомнил Орешкин.

Встреча министров России и Белоруссии прошла в субботу на полях ПМЭФ-2019. Коллеги обсудили дорожную карту по выполнению союзного договора, который был заключен между странами в 1999 году.

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#российская власть #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Татьяна Белогорск

    Татьяна Белогорск
    4 часа назад

    Грядет денежная реформа?

  • retrogr

    retrogr
    3 часа назад

    фиг,батька соскочит как всегда

  • ay

    ay
    2 часа назад

    А может и не появиться... Зачем суверенному государству с "батькой" эти проблемы?

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