Гороскоп на 9 июня: Овны пассивны, Скорпионам стоит выехать на природу

Восход Солнца: 04:19

Заход Солнца: 20:38

Солнце в Близнецах.

Овен. Пассивный, тяжелый день. Возможно, что вас ждет обыкновенная, рутинная работа. Вероятны препятствия и агрессия со стороны недоброжелателей. Постарайтесь воздержаться от агрессии, вы можете нанести обиду невиновным людям.

Телец. Обычный выходной день. Многим Тельцам захочется остаться дома и полежать на диване. Вечером вероятны недоразумения, возникшие из-за опрометчивых обещаний.

Близнецы. Неблагоприятный день для общения с партнерами, учебы, начала нового дела. С самого утра ожидайте недоразумений и придирок. Вас целенаправленно выживают, и вы это чувствуете. Но не сдавайтесь. К вечеру страсти поулягутся.

Рак. Используйте любую возможность изменить к лучшему свою личную жизнь. Проявите мудрость и выдержку. Проведите время в спокойной семейной обстановке. Отдых на природе поможет восстановить силы. Со здоровьем возможны проблемы – нервный срыв весьма вероятен. Следует опасаться инфекционных заболеваний, нельзя злоупотреблять спиртным.

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Лев. Сложный период. Нерешенные проблемы в отношениях с партнерами или близким человеком потребуют времени и сил. День неблагоприятный для активных действий и дел, требующих финансовых вложений.

Дева. С самого утра ожидайте недоразумений и разногласий. Не исключены неприятные новости, связанные с близкими людьми или неудачами в сфере профессиональной деятельности. Не огорчайтесь, если день покажется вам нелегким. Проблемы со временем разрешатся, а вы обретете утраченную жизнерадостность и равновесие.

Весы. Этот день обещает покой и равновесие. Сегодня вы сможете стать хозяином положения. Не исключены небольшие семейные разногласия, которые закончатся в вашу пользу.

Скорпион. День несет мир и восстановление равновесия. Первую половину дня проводите на природе, вторую – дома, в кругу семьи. Возможны приятные знакомства. Вас будут замечать повсюду, где бы вы ни появились, это придаст вам уверенность в себе. Ваше общество приятно многим.

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Стрелец. День отмечен постепенным возрастанием жизненных сил. Несмотря на неприятный осадок от недавних неприятностей, многие Стрельцы почувствуют себя на высоте во всех отношениях. Повысится уверенность в своих силах, обаяние и привлекательность. Женщинам-Стрельцам рекомендуется уделить себе повышенное внимание.

Козерог. События этого дня могут позвать Козерогов в дорогу. Вам необходимо тщательно подготовиться к путешествию, иначе все сложится не так, как хотелось бы. Самочувствие постепенно будет улучшаться.

Водолей. Напряженный день. Звезды предостерегают мужчин-Водолеев: вероятен крупный скандал или разрыв отношений с давней приятельницей. Ссоры и взаимные обиды могут полностью исключить возможность примирения. Удачный день для женщин-Водолеев. Звезды сулят неожиданную удачу или очень благоприятную ситуацию для разрешения любовных проблем.

Рыбы. Избегайте взваливать на себя новые обязанности. Дома все будет хорошо, однако вероятно, что важные дела заставят ненадолго забыть о сердечных увлечениях. Вас ожидают финансовые поступления. Будьте наготове и не пропустите выгодной сделки, которая еще больше укрепит ваше положение.

Астролог: Вальдемар Небоходцев