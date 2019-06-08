Смартфоны Huawei лишатся Instagram, WhatsApp и Facebook

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Соцсети Facebook, Instagram, а также мессенджер WhatsApp – приложения компании Facebook – больше не будут предустановлены на смартфонах производства корпорации Huawei. Но те, кто владеют ими, по-прежнему смогут использовать эти приложения.

Однако на новых смартфонах программы Facebook, Instagram и WhatsApp не будут идти «в комплекте», сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Компания Google после решения властей США 17 мая о внесении Huawei в черный список лишила китайскую корпорацию доступа к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны ее производства. Позже Google заявила, что обновления для устройств Huawei будут доступны в течение ближайших 90 дней в соответствии с временной лицензией, выданной 20 мая властями США.

Причем, как отмечает агентство, даже после истечения этого срока Android будет работать на всех, даже еще не вышедших с конвейера, телефонах ныне существующих (но не новых) моделей. Приложения Facebook будут предустановлены только на уже изготовленных смартфонах; а на тех, что пока находятся в производстве, ее программы уже не будут идти по умолчанию.

Таким образом, как отмечает Reuters, покупатели смартфонов текущих моделей Huawei, на которых приложения Facebook не установлены изначально, все еще смогут скачивать их из онлайн-магазина Google Play. Но на будущих версиях устройств Huawei не будет доступа к магазину Google Play и его приложениям, если правительство США не пересмотрит решение о внесении китайской корпорации в черный список.