В Белогорске автомобиль протаранил ворота стадиона (видео)

Фото: скриншот видео

В пятницу, 7 июня, во второй половине дня в Белогорске автомобилист снес ограждение местного стадиона «Амурсельмаш» со стороны автостоянки. В результате было повреждено пять пролетов забора.

Участником необычного ДТП стал автомобиля Honda Insight, пишет ИА Амур28.инфо. На опубликованном в социальных сетях видео видно, как машина медленно подъезжает к ограждению, а затем резко набирает скорость и сносит ворота. В ДТП никто не пострадал.

На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия, в отношении водителя вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.

Коллективу стадиона «Амурсельмаш» предстоит восстановить поврежденное ограждение до начала областного спортивного мероприятия.

Видео: instagram.com/dtp_blag/