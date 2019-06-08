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сегодня, 19:11 3

Мальвина, Теона, Иларий: какими редкими именами называют своих детей белогорцы

Мальвина, Теона, Иларий: какими редкими именами называют своих детей белогорцы
Фото: ru.depositphotos.com

Специалисты отдела ЗАГС Белогорска и Белогорского района рассказали, какие необычные имена давали родители своим малышам с начала 2019 года. А также озвучили, на какие имена городские дети откликаются чаще всего.

В списке самых редких имен для новорожденных Белогорска оказались Мальвина, Павла, Теона, Агния, Изабелла, Эмилия, Мирослава, Эвелина, Леон, Иларий и Дамир. Об этом рассказала начальник местного отдела ЗАГС Наталия Столбовская.

Самыми популярными именами девочек стали: Ева, Есения, Кира, София, Мария, Таисия. Мальчиков чаще называли Артемом, Александром и Марком.

Всего же с начала года в городе родилось 145 девочек и 150 мальчиков. Из них большинство – 208 – родились в браке, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«В этом году отмечается уменьшение количества расторжений брака на 25, но и заключений брака меньше. В 2019 году семейными узами скрепила свою жизнь 161 пара. Среди зарегистрировавших брак есть 17 пар, которые заключили семейный союз в возрасте старше 50 лет. Самая большая разница в возрасте между женихом и невестой 22 года. Есть и невесты старше своих избранников более чем на 8 лет. Из 171 пары, оформившей расторжение брака в 2019 году, 7 пар хотели создать семью в 2018 году», – рассказала Наталия Столбовская.

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#администрация Белогорска #Белогорск #дети

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Комментарии
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  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    1 час назад

    Тяжёлый случай.

  • Myxira

    Myxira
    50 минут назад

    Дамир - вполне себе татарское имя, если только для Амурской области редкое.

    *** интересно, а в Россиюшке появятся Арьи Петровны, Сансы Ивановны и пр.?

  • ямщик

    ямщик
    10 минут назад

    Раньше вот назыали Владилен, а сегодня тогда, можно называть Медвепут.

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