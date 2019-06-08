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В Благовещенске прошел забег для помощи тяжелобольным детям (фото)

В Благовещенске прошел забег для помощи тяжелобольным детям (фото)

8 июня в благовещенском парке Дружбы состоялся благотворительный забег Amur Legal Run. Для участия необходимо было зарегистрироваться и внести 500 рублей, которые сразу поступали на счет благотворительного детского фонда «Подари жизнь».

Участники пробежали две дистанции: мужчины – 2,6 километра, женщины – 1,3 километра. За призовые места вручались подарки от спонсоров.

Подобные мероприятия проходят во многих городах страны и даже мира. В Благовещенске забег организовали юристы, но принять участие могли все желающие. Таковых оказалось около 65 человек. Кто-то бежал, предварительно зарегистрировавшись, были и те, кто присоединился к акции уже на месте.

По словам организаторов, свою команду – женскую – выставило даже амурское управление Росреестра. Их участницы взяли несколько призовых мест.

Как рассказал организатор акции, адвокат Дмитрий Донцов, такой благотворительный забег в Благовещенске проходит уже в третий раз. В первый раз его провели в 2016 году, затем в 2017-м. В 2018 году пришлось сделать перерыв из-за чемпионата мира по футболу.

С каждым годом участников становится все больше. Если в первый раз их было всего около 10 человек, во второй – более 40, то в текущем году – более 60. Помимо забега, в парке выступили и детские творческие коллективы.

Сколько удалось собрать средств на лечение детей, станет известно в ближайшее время.

С 2014 года за время существования акции Legal Run удалось собрать 12 миллионов рублей и спасти жизни 36 тяжелобольных детей. Мероприятие Amur Legal Run в 2019 году приурочено ко Дню отказа от курения, Дню защиты детей и Дню российской адвокатуры.

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#дети #помощь #спорт

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