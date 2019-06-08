В Благовещенске пропал мужчина с татуировкой скорпиона

В областном центре Приамурья пропал 47-летний Андрей Анатольевич Тимофеев. О его местонахождении ничего неизвестно с 15 мая текущего года. В последний раз его видели на пересечении улиц Октябрьской – Островского, там находится его работа. После работы домой Тимофеев не вернулся.

Приметы мужчины: рост около 171 сантиметра, светло-русые волосы, глаза голубые. Из особых примет: искривленная носовая перегородка и татуировка скорпиона на груди. В день исчезновения на Андрее Тимофееве были синие джинсы, темно-синие туфли и оранжевая куртка.

Пока поисками мужчины занимаются только волонтеры поисково-спасательного отряда «Амур». В ближайшее время родственники собираются обратиться в полицию.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении благовещенца, просят сообщить но номерам ПСО: 8914-581-01-57, 8963-805-88-18.