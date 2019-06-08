Поезда нет, а люди стоят: благовещенцы пожаловались на гигантскую пробку на Мухина (видео)

Фото: скриншот видео

Субботним днем, 8 июня, на выезде из микрорайона Благовещенска образовалась огромная пробка. По словам автомобилистов, движение было полностью парализовано по улице Мухина от Игнатьевского шоссе до улицы Октябрьской.

Как рассказали очевидцы, пробка образовалось около двух часов дня. Причиной тому стал запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде через улицу Мухина.

«Улица Мухина от Игнатьевского шоссе – там все стоит. Люди пытаются через Промышленную улицу объехать, потому что Мухина просто колом стоит. Ж/д переезд держит, все стоят, кто-то разворачивается, встречного потока нет. Выходные – Благовещенск стоит», – такими словами сопровождается видео, снятое очевидцем.

«Мы подъехали примерно в 14:10. Ехали из микрорайона. Сначала подождали, пока проедет поезд. Он уехал, пути были свободны, но красный продолжал гореть. Мы простояли перед переездом 40 минут, а разрешающий сигнал так и не загорелся. Мы очень торопились, поэтому приняли решение ехать. Думаю, это не было нарушением», – рассказала благовещенка.

Многие предположили, что разрешающий сигнал не загорался, потому что последний вагон проехавшего поезда остановился слишком близко от переезда.

«Поезда нет, а люди стоят. Красный горит, все стоят. (...) Просто хвост не утащил за зону, и все стоят», – комментировали очевидцы.

По некоторым данным, как раз в это время на переезде проводились маневровые работы, которые, судя по всему, и стали причиной пробки.

Кстати, проезд железнодорожных путей на запрещающий сигнал – это всегда серьезное правонарушение. За него грозит административный штраф – 1 000 рублей – или лишение прав управления от трех до шести месяцев.