На первую экскурсию к мосту через Амур не хватило мест всем желающим (фото)

В субботу, 8 июня, от набережной отошел первый прогулочный рейс к строящемуся трансграничному мосту через Амур. Желающих прокатиться к международному сооружению было так много, что билетов хватило не всем.

Теплоход отходил от причала на Театральной, 1, в 15:00. Его вместимость всего 150 человек. Однако желающих увидеть новый мост через Амур было гораздо больше. Возле билетной кассы скопилась большая очередь. И многим пришлось уйти ни с чем.

Пассажиры рассказали, что увидели строящийся мост уже через 20 минут после того, как судно отчалило.

Многие ожидали, что теплоход пройдет прямо под строением, но судно развернулось примерно в ста метрах от объекта. По словам горожан, им не хватило комментариев капитана теплохода или экскурсовода о том, как близко удастся подойти к мосту, сколько времени возле него простоит судно и так далее.

«Самое близкое расстояние, на которое мы подошли к мосту, было метров 100. Там мы простояли минут 10. Можно сказать, что из полутора часов прогулки час мост был в зоне видимости. Не хватило объяснений экскурсовода или хотя бы капитана. Люди бегали от одного борта к другому, не понимая, где именно будет остановка, будем ли мы проходить под самим мостом и тому подобное», – посетовала одна из пассажирок.

Учитывая большое количество желающих, было принято решение организовать в субботу в 17:00 дополнительную экскурсию, сообщили в кассе речного вокзала. Будет ли дополнительный рейс в воскресенье, пока неизвестно.

Пока экскурсии до моста проводят раз в день по выходным. Билет стоит 250 рублей, дети до 5 лет проходят бесплатно.