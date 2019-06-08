Из Китая в Поярково начали возить туристов

В минувшую пятницу, 7 июня, через пункт пропуска Сюнькэ в Приамурье выехала первая группа туристов из Китая. Тургруппа состояла из 32 человек.

7 июня в Китае отмечают праздник начала лета Дуньу, поэтому каждый из выезжающих в Приамурье китайских туристов, получил от своей турфирмы по подарку, чтобы отметить начало туристического сезона. Об этом со ссылкой на телевидение Сюнькэ сообщает biang.ru.

Теплоход до Пояркова с тургруппами из Сюнькэ будет курсировать три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

Управление по туризму уезда Сюнькэ в 2019 году разработало сразу несколько туристических маршрутов по южной и центральной части Амурской области. Речь идет о двухдневных турах Сюнькэ – Поярково – Благовещенск, а также о пятидневных и семидневных турах Сюнькэ – Поярково – Бурейская ГЭС – Бурейское водохранлище – поселок Талакан.

«Уезд Сюнькэ активно пользуется возможностями, которые предоставляет создание зоны свободной торговли в Хэйхэ, развивая туристическую отрасль в уезде и возможности пункта пропуска Сюнькэ, стремясь нарастить туристический поток до Пояркова как летом, так и зимой. Также власти уезда надеются привлечь в Сюнькэ туристов из России, создавая удобные и безопасные для них условия, повышая уровень обслуживания», – говорится в сюжете телеканала.

Уточняется, что экспериментальную свободную экономическую зону в Хэйхэ могут утвердить на правительственном уровне в ближайшее время.