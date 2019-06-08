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Из Китая в Поярково начали возить туристов

Из Китая в Поярково начали возить туристов
Фото: biang.ru

В минувшую пятницу, 7 июня, через пункт пропуска Сюнькэ в Приамурье выехала первая группа туристов из Китая. Тургруппа состояла из 32 человек.

7 июня в Китае отмечают праздник начала лета Дуньу, поэтому каждый из выезжающих в Приамурье китайских туристов, получил от своей турфирмы по подарку, чтобы отметить начало туристического сезона. Об этом со ссылкой на телевидение Сюнькэ сообщает biang.ru.

Теплоход до Пояркова с тургруппами из Сюнькэ будет курсировать три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

Управление по туризму уезда Сюнькэ в 2019 году разработало сразу несколько туристических маршрутов по южной и центральной части Амурской области. Речь идет о двухдневных турах Сюнькэ – Поярково – Благовещенск, а также о пятидневных и семидневных турах Сюнькэ – Поярково – Бурейская ГЭС – Бурейское водохранлище – поселок Талакан.

«Уезд Сюнькэ активно пользуется возможностями, которые предоставляет создание зоны свободной торговли в Хэйхэ, развивая туристическую отрасль в уезде и возможности пункта пропуска Сюнькэ, стремясь нарастить туристический поток до Пояркова как летом, так и зимой. Также власти уезда надеются привлечь в Сюнькэ туристов из России, создавая удобные и безопасные для них условия, повышая уровень обслуживания», – говорится в сюжете телеканала.

Уточняется, что экспериментальную свободную экономическую зону в Хэйхэ могут утвердить на правительственном уровне в ближайшее время.

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#Китай #туризм

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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    Поярково нынче - село, а когда-то (с 1963 ) было городским поселением - посёлком городского типа! Надо бы, с учетом особой важности Поярково, преобразовать его в ГОРОД районного подчинения, тем более, что Поярково и центр района, и старейшее поселение Приамурья, отмечавшее в прошлом году свое 160-летие (от 1858). Кстати, в Поярково, как известно, родился нынешний губернатор Хабаровского края Сергей Иванович Фургал (1970). Он тоже высказывался как-то за преобразование пограничного райцентра Поярково в город!

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    57 минут назад

    Действительно, Поярково-мощный туристический мегаполис.Проезжая, пытался купить алкоголь до 11-ти часов в магазине.Продали только в 11.05.Это может отпугнуть туристов и сократить турпоток.

  • retrogr

    retrogr
    52 минуты назад

    был там - на город никак не тянет.и кстати кто там врал что безвиза для китайцев в россию нет?

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