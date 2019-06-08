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Дожди и грозы: прогноз погоды в Приамурье на 9 июня

Дожди и грозы: прогноз погоды в Приамурье на 9 июня
Фото: instagram.com/mur_k_mur/

В воскресенье, 9 июня, Амурская область окажется во власти осадков. В регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабые дожди и грозы. Ночью и в утренние часы туман.

Ветер подует с запада, юго-запада со скоростью 3–8 метров в секунду, днем при грозе возможны порывы до 13 метров. Ночью уличные термометры покажут 10…15, местами до плюс 5 градусов. Днем воздух прогреется до 25...30, местами – до 20 градусов.

В Благовещенске ожидается переменная облачность, ночью без осадков. Днем возможен кратковременный слабый дождь, гроза. Юго-западный ветер разгонится до 5–10 метров в секунду. Температура ночью опустится до 13…15, днем термометры покажут плюс 26…28, сообщает Амурский гидрометцентр.

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