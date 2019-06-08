Скончался руководитель турфирмы«АмурАССО» Евгений Быков

В субботу, 8 июня, не стало основателя и руководителя известной благовещенской туристической фирмы «АмурАССО» Евгения Быкова. Евгению Васильевичу было 65 лет.

По словам тех, кто знал Евгения Быкова, ничего не предвещало его скоропостижный уход.

Евгений Васильевич – коренной благовещенец. Коллеги рассказывают, что в свое время он работал в автошколе, кинопрокате, а затем возглавил собственную туристическую компанию, созданную в 1999 году.

«Он очень любил хоккей. Любил работу, семью – жену, дочку и сына. Всегда старался помочь кинофестивалю [«Амурская осень»]. Вообще, широкой души был человек, добрый и отзывчивый. Я с ним очень много лет работала вместе. С ним было комфортно работать», – призналась Валентина Гурова, руководитель авиационно-туристического агентства.

Прощание с Евгением Быковым состоится во вторник, 11 июня. Точное время пока неизвестно.