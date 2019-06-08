В ДФО собираются строить частные пансионаты для пенсионеров

Крупнейшая сеть частных пансионатов компания ООО «УК «ОПЕКА» намерена построить на Дальнем Востоке современные резиденции для пожилых людей. Поддержать реализацию проекта собирается Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Соглашение о сотрудничестве было подписано на Петербургском экономическом форуме. «В качестве пилотных регионов рассматриваются Якутия, Бурятия и Сахалинская область. Наше агентство поможет инвестору с проработкой проекта, поиском площадок, подбором мер государственной поддержки, взаимодействием с регионами. При необходимости мы поможем с поиском соинвесторов и бизнес-партнеров»,– пообещал генеральный директор агентства Леонид Петухов.

Предполагается, что каждая резиденция будет рассчитана на 200–220 мест, сообщает пресс-служба агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Пенсионерам будут оказывать медицинские и социальные услуги. Объем вложений в строительство одной резиденции оценивается примерно в 1 миллиард рублей. По словам Леонида Петухова, проект может быть реализован с помощью преференциальных режимов ТОР или свободного порта Владивосток.

Считается, что привлечение на Дальний Восток федерального частного оператора социальных услуг «позволит дать новый стандарт качества ухода за пожилыми людьми». Компания «Опека» является крупнейшей сетью частных пансионатов, она построила и обслуживает 7 пансионатов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 3 пансионата в Москве.

«Уровень обслуживания в пансионатах отвечает современным международным стандартам. Теперь свой наработанный опыт мы хотим предложить дальневосточным регионам», – пояснил Алексей Маврин, учредитель ООО «УК «ОПЕКА».