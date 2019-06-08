Экс-тыловика амурской полиции Михаила Робканова заключили под стражу (видео)

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В отношении экс-начальника тыла УМВД России по Амурской области Михаила Робканова, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями, суд избрал меру пресечения. Его заключили под стражу на два месяца.

С соответствующим ходатайством в суд обратился старший следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Амурской области.

Подозреваемый и его защитник возражали против такой меры пресечения. Однако суд, проверив ходатайство и приобщенные к нему материалы, убедился, что указанные документы содержат конкретные сведения, дающие достаточные основания полагать о возможной причастности Робканова к инкриминируемому ему преступлению. Об этом информирует пресс-служба Благовещенского городского суда.

Робканова подозревают в совершении умышленного тяжкого преступления против государственной власти, интересов государственной службы, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Также у суда имелись достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе, главный тыловик амурской полиции может скрыться от органов предварительного следствия. При этом учитывались тяжесть, характер и степень общественной опасности, обстоятельства преступления, в совершении которого подозревается Робканов, данные о его личности, отсутствие регистрации и постоянного места жительства в Амурской области. Как стало известно корреспонденту Амур.инфо, Робканов прописан в Красноярском крае.

Кроме того, суд учел и то, что подозреваемый на момент инкриминируемого ему преступления, являлся начальником тыла УМВД России по Амурской области, знаком со свидетелями по уголовному делу из числа сотрудников амурской полиции, ранее находившихся в его подчинении. Поэтому были основания полагать, что, оставаясь на свободе, Робканов может оказать давление на свидетелей по делу, чтобы они дали показания в его пользу, а также может скрыть доказательства по делу.

При принятии решения суд также принимает во внимание, что уголовное дело находится в первоначальной стадии расследования, когда следствие занимается сбором и закреплением доказательств. Поэтому, вынесено решение от том, чтобы заключить Робканова заключен под стражу на 2 месяца – до 6 августа 2019 года.

Как сообщало Амур.инфо, экс-начальника тыла регионального УМВД сотрудники управления УФСБ по Амурской области задержали в Чите. Его подозревают в хищении крупной суммы, выделенной на ряд контрактов по тыловому обеспечению полиции Амурской области. Это выявила проверка из МВД России.

По версии следствия, во время ремонта в районном отделе полиции Октябрьского района Михаил Робканов принял незаконное решение о проведении работ, не предусмотренных контрактом. Он дал указание подчиненным принять строительные работы, не предусмотренные государственным контрактом, и оплатить их. В результате чего УМВД России по Амурской области был причинен ущерб на сумму более 56 миллионов рублей.

Видео: Благовещенский городской суд