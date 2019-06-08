Президент подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в обращение лекарственных средств в части государственного регулирования цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших. Таким образом, устанавливаются новые правила перерегистрации предельных отпускных цен производителей на эти лекарства.

«Перерегистрация цен на указанные лекарственные препараты в сторону снижения должна быть осуществлена, в частности, в случае снижения в иностранной валюте цен на соответствующие лекарственные препараты в стране производителя и (или) в странах, в которых лекарственные препараты зарегистрированы и (или) в которые поставляются, а также в иных предусмотренных Федеральным законом случаях. Зарегистрированная предельная отпускная цена производителя на лекарственный препарат, включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в сторону увеличения может быть перерегистрирована лишь один раз в год», – говорится на официальном сайте Кремля.

Порядок перерегистрации предельных отпускных цен на указанные лекарственные препараты будет утвержден правительством РФ. Полномочия по проведению экономического анализа предельной отпускной цены производителя на лекарственный препарат будет осуществлять Федеральная антимонопольная служба.

О планах властей отрегулировать цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарства стало известно в начале декабря, пишет «Лента.ру». Тогда сообщалось, что стоимость иностранных препаратов будет определяться исходя из их цены в стране производителя, а также в Бельгии, Венгрии, Греции, Испании, Нидерландах, Польше, Франции, Чехии, Румынии, Словакии и Турции. В Минздраве отмечали, что перечисленные государства «имеют сопоставимый с Россией уровень развития экономики».

В перечне ЖНВЛП числятся 616 лекарственных веществ. Их стоимость определяет государство, производители лишь подают свои заявки с указанием желаемой цены.