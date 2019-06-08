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Вынесен приговор амурчанину, призывавшему к насилию над полицейскими

Вынесен приговор амурчанину, призывавшему к насилию над полицейскими
Фото: ru.depositphotos.com

В Амурской области осужден 27-летний житель за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет. Мужчина призывал к насилию над правоохранителями.

Теперь уже осужденный молодой человек был зарегистрирован социальной сети «ВКонтакте». В интернете он нашел информацию об идеологии криминальной субкультуры и, попав под ее влияние, разместил у себя на странице противозаконное изображение, сообщает прокуратура Амурской области.

Изображение содержало аббревиатуру российского неформального объединения банд с текстом, побуждающим к совершению насильственных действий в отношении сотрудников полиции.

Преступление расследовали сотрудники УФСБ России по Амурской области. В суде обвиняемый признал свою вину и раскаялся.

В итоге мужчина отделался условным наказанием: суд назначил молодому человеку 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год с лишением права заниматься деятельностью в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе в интернете на 1 год.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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#закон #интернет #происшествия #суды

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