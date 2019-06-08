В Приамурье в результате жесткого ДТП травмирован человек

В Шимановском районе Амурской области произошло серьезное ДТП – перевернулся микроавтобус. За рулем Toyota Hiace находился водитель 1973 года рождения. С травмами он был доставлен в лечебное учреждение.

Авария произошла 6 июня. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщает отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области. Всего 6 июня на территории Амурской области в трех дорожно-транспортных происшествиях четыре человека получили травмы различной степени тяжести. В этот день поймали 17 водителей, которые сели за руль пьяными.

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Ольга Канюшкина