Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:08 0

В Приамурье в результате жесткого ДТП травмирован человек

В Приамурье в результате жесткого ДТП травмирован человек
Фото: instagram.com/gibdd_28amur/

В Шимановском районе Амурской области произошло серьезное ДТП – перевернулся микроавтобус. За рулем Toyota Hiace находился водитель 1973 года рождения. С травмами он был доставлен в лечебное учреждение.

Авария произошла 6 июня. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщает отделение пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области.

Всего 6 июня на территории Амурской области в трех дорожно-транспортных происшествиях четыре человека получили травмы различной степени тяжести. В этот день поймали 17 водителей, которые сели за руль пьяными.

Просмотров всего: 658

#ДТП #здоровье #происшествия #транспорт

распечатать


Происшествия

Экс-тыловика амурской полиции Михаила Робканова заключили под стражу (видео)
Общество

Президент подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства
Происшествия

Вынесен приговор амурчанину, призывавшему к насилию над полицейскими
Происшествия

По факту смертельного ДТП в Магдагачинском районе возбуждено уголовное дело
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь