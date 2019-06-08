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В Приамурье прогремят взрывы для борьбы с пожарами

В Приамурье прогремят взрывы для борьбы с пожарами
Фото: ru.depositphotos.com

Лесной пожар в Амурской области будут ликвидировать при помощи взрывов. Возгорание возникло почти в семи километрах от железнодорожной станции Пурикан в Тындинском районе. Его обнаружили в пятницу, 7 июня, во время авиапатрулирования.

Пожар возник из-за грозы. По данным мониторинга, к вечеру 7 июня огнем было пройдено 40 гектаров лесной зоны. На ликвидацию возгорания направили 14 десантников-пожарных Амурской авиабазы, 13 сотрудников лесоохраны и 6 единиц техники, в том числе два вездехода, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

Лесная зона горит на сопке высотой около 600 метров. Так как затруднена доставка личного состава и техники к месту пожара, оперативный штаб по тушению лесных пожаров и палов на территории области принял решение ликвидировать возгорание при помощи взрывного метода.

Работы проведут специалисты ФБУ «Авиалесоохрана», филиалы которого базируются в Забайкальском крае и Свободном Амурской области. Около 50 сотрудников федерального резерва учреждения доставят взрывчатку, с помощью которой проложат минерализованные полосы. Тем самым они ограничат распространение огня.

По оценкам специалистов, прокладка минполос таким способом в 4–6 раз эффективнее по сравнению с ручным.

Взрывной метод на территории Приамурья будет применяться впервые с 80- годов прошлого столетия.

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#областная власть #пожары

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