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По факту смертельного ДТП в Магдагачинском районе возбуждено уголовное дело

По факту смертельного ДТП в Магдагачинском районе возбуждено уголовное дело
Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Па факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла женщина-пассажир, возбуждено уголовное дело. В случившемся усматриваются признаки части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Уголовное дело возбудил СО ОМВД России по Магдагачинскому району, сообщает пресс-служба УВД России по Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, трагическое ДТП произошло утром 7 июня на федеральной трассе «Амур» в Магдагачинском районе. Там столкнулись Toyota Corolla Fielder и грузовик MAN. Пассажирка «тойоты» – женщина 1950 года рождения, скончалась на месте. Водителя легковушки – мужчину 1948 года рождения, доставили в больницу поселка Магдагачи.

По некоторым данным, женщина попросила соседа отвезти ее в Зею к мужу, который находится в Зейской районной больнице. По словам источника, водитель «тойоты» выехал перед грузовиком, не рассчитав безопасное расстояние.

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#ДТП #происшествия

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