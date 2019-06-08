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Жарко, местами гроза: прогноз погоды в Приамурье на 8 июня

Жарко, местами гроза: прогноз погоды в Приамурье на 8 июня
Фото: instagram.com/bluetheadventurecat/

В субботу, 8 июня, в Амурской области переменно облачно. На севере местами небольшой дождь с грозой. Юго-восточный ветер дует со скоростью 2–7, с усилением при грозе до 13 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 26…31 градуса.

В южных и центральных районах без осадков. Ветер дует с юго-востока со скоростью 5–10 метров в секунду. Уличные термометры покажут 25…30 градусов со знаком плюс.

В Благовещенске малооблачно. Ветер с юго-востока разовьет скорость 4–9 метров в секунду. Термометры покажут плюс 27…29 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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