Василий Орлов подписал с мэром Москвы соглашение о сотрудничестве

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Губернатор Амурской области Василий Орлов и мэр Москвы Сергей Собянин.в рамках Петербургского международного экономического форума подписали межрегиональное соглашение. Оно касается торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества.

Подписание документа позволит установить взаимовыгодное сотрудничество между Приамурьем и столицей в таких сферах, как транспорт, строительство, промышленность, торговля, туризм и спорт.

Стороны планируют обмениваться информацией об имеющихся инвестпроектах и программах сотрудничества, направленных на развитие экономики. Важным аспектом станет обмен опытом между регионами в законотворческой работе, информирует пресс-служба правительства Амурской области.

Сообщается, что регион уже заключал соглашение с Москвой, по которому субъекты успешно сотрудничали до 2007 года.