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сегодня, 09:04 3

Василий Орлов подписал с мэром Москвы соглашение о сотрудничестве

Василий Орлов подписал с мэром Москвы соглашение о сотрудничестве
Фото: Амур.инфо

Губернатор Амурской области Василий Орлов и мэр Москвы Сергей Собянин.в рамках Петербургского международного экономического форума подписали межрегиональное соглашение. Оно касается торгово-экономического, научно-технического, социального и культурного сотрудничества.

Подписание документа позволит установить взаимовыгодное сотрудничество между Приамурьем и столицей в таких сферах, как транспорт, строительство, промышленность, торговля, туризм и спорт.

Стороны планируют обмениваться информацией об имеющихся инвестпроектах и программах сотрудничества, направленных на развитие экономики. Важным аспектом станет обмен опытом между регионами в законотворческой работе, информирует пресс-служба правительства Амурской области.

Сообщается, что регион уже заключал соглашение с Москвой, по которому субъекты успешно сотрудничали до 2007 года.

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#губернатор #областная власть #экономика

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    55 минут назад

    Вот оно как, оказывается сотрудничали и успешно... Конкретнее...

  • Хмык

    Хмык
    16 минут назад

    Терминатор

    Вот оно как, оказывается сотрудничали и успешно... Конкретнее...



    Тоже очень заинтересовался.



  • inoy

    inoy
    16 минут назад

    мне кажется города и руководители этих городов находясь в одной стране должны без каких либо соглашений сотрудничать!!! по умолчанию или по приказу президента. Что нам сейчас с этого соглашения????? метро дешевле? или поступать в ВУЗы легче?? или билеты авиа дешевле??? создают видимость какой-то работы((((.........

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