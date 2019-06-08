Умер известный советский и российский актер, снявшийся в «Санта-Барбаре», Александр Кузнецов

О смерти Александра Кузнецова в своем Инстаграме сообщил 6 июня народный артист Эммануил Виторган.

«Сегодня в 9 утра... Сашенька Кузнецов! Спасибо, что ты был с нами. Ты так боролся за жизнь! Сегодня на закрытии сезона мы скажем о тебе, дорогой ты наш. Земля тебе пухом... Эммануил, Ирина (жена Виторгана – Прим.ред.) и все, кто тебя любит», — написал актер.

Официальная причина смерти актера не сообщается. Многие федеральные СМИ ранее писали, что у него диагностировали онкологическое заболевание – рак простаты. Как рассказывал Кузнецов в интервью, ему пришлось обратиться к врачам несколько лет назад после кинофестиваля, который проходил в Болгарии, сообщают «Аргументы и Факты». По возвращении в Москву он прошел обследование и узнал о страшном диагнозе, а также о том, что опухоль дала метастазы.

Кузнецов сделал операцию, но через некоторое время его состояние ухудшилось. Спустя три месяца после операции ему пришлось пройти лучевую терапию в Центральной кремлевской больнице, и через месяц после этого дополнительный курс лечения – гормонотерапию. После этих процедур индикатор состояния раковых процессов несколько уменьшился, но врачи не давали никаких оптимистических прогнозов. С надеждой облегчить свое состояние Кузнецов даже ездил к бразильскому целителю.

Александр Константинович Кузнецов родился 2 декабря 1959 года в селе Петровка Приморского края. В 1976 году он поступил в Московский авиационный институт на факультет «Радиоэлектроника летательных аппаратов», но, отучившись пять лет, забрал документы и поступил в Театральное училище имени Щукина, которое окончил в 1985 году. Еще на третьем курсе училища Александра приняли в труппу Театра на Малой Бронной, где актер проработал до 1989 года.

Александр Кузнецов сыграл в нескольких десятках советских и российских картин. Актер также снимался в США, в частности, в фильмах «Разрушитель», «Миротворец», сериалах «Беверли-Хиллз, 90210», «Полиция Нью-Йорка», «Санта-Барбара». Последней работой Кузнецова, которую видели зрители, стал сериал «Гадалка», в котором он исполнил роль специалиста по бабочкам. Последний фильм с его участием называется «Звездный разум», он должен выйти на экраны в ноябре 2019 года.

Александр Кузнецов впервые снялся в кино в 1981 году в небольшом эпизоде фильма «Небесные тропы». Его первым серьезным кинодебютом стала картина «Небывальщина» Сергея Овчарова, в которой Кузнецов исполнил роль деревенского простака Незнама. Но настоящую славу ему принесли съемки в фильме Евгения Татарского по мотивам одноименной повести Николая Смирнова «Джек Восьмеркин – “американец”», где актер исполнил главную роль. А через несколько лет Кузнецов и сам стал «американцем» – уехал жить и работать в США.

Кузнецов работал на одной площадке с Сандрой Баллок, Сильвестром Сталлоне, Дрю Берримор, Джорджем Клуни, Николь Кидман, Робертом Дювалем, Клинтом Иствудом и другими знаменитыми голливудскими актерами.

В конце нулевых Кузнецов стал преподавателем в школе-студии МХАТ. Также на его счету участие в популярном отечественном сериале «Глухарь».