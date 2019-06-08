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Россиянам обещают отключать горячую воду раз в два года

Россиянам обещают отключать горячую воду раз в два года

Горячую воду в России будут отключать раз в два года. И отключения станут короче. Но многое зависит от того, в каком состоянии находятся системы ЖКХ в конкретном городе.

«Избежать отключения горячей воды и тепла невозможно. Это связано с определенным уровнем технологических и иных решений, которые у нас используются. Будущие технологии могут предложить нам сценарий, когда мы будем сокращать проведение работ», – сказал «Интерфаксу» замглавы Минстроя Максим Егоров Егоров.

Он отметил, что в некоторых субъектах РФ и ряде районов Москвы уже сейчас горячую воду отключают один раз в два года. «Это нормальный процесс, мы должны к этому стремиться. За совсем короткий срок, два-три дня, все работы невозможно сделать. Однако все зависит от состояния систем ЖКХ в конкретном городе», – подчеркнул замминистра.

«Мы надеемся, что сроки сократятся, и мы будем делать отключение раз в несколько лет», – заключил Егоров.

Как сообщалось, в Москве в этом году плановые отключения горячей воды для проведения профилактических работ на тепловых сетях начались 13 мая и завершатся в конце августа. Продолжительность отключений в столице сейчас не превышает 10 дней. До 2011 года плановый срок отключения горячей воды составлял 14 дней, а еще раньше – 21 день.

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#ЖКХ #российская власть

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Комментарии
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  • FPG

    FPG
    2 часа назад

    фух... вначале прочитала как на 2 года.

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Нам в белогорских хрущёбах отключают холодную каждые два - три дня с наступлением лета, а горячей отродясь не было.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Алиса65

    Нам в белогорских хрущёбах отключают холодную каждые два - три дня с наступлением лета, а горячей отродясь не было.



    Это экономический белогорский прорыв. В стародавние времена вообще люди из колодцев воду брали.

    Родники опять же, ну а помыться и в озере, речке можно, как китайцы в Астрахановке.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "Горячую воду в России будут отключать раз в два года".

    Ну а пока, уже в третий раз обещают отключить: с 10 по 21 июня. Первое отключение было с 13 по 17 мая, второе с 28 по 29 мая. И вот, с понедельника...

    Спасибо за подаренную мечту

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