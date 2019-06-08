Россиянам обещают отключать горячую воду раз в два года

Горячую воду в России будут отключать раз в два года. И отключения станут короче. Но многое зависит от того, в каком состоянии находятся системы ЖКХ в конкретном городе.

«Избежать отключения горячей воды и тепла невозможно. Это связано с определенным уровнем технологических и иных решений, которые у нас используются. Будущие технологии могут предложить нам сценарий, когда мы будем сокращать проведение работ», – сказал «Интерфаксу» замглавы Минстроя Максим Егоров Егоров.

Он отметил, что в некоторых субъектах РФ и ряде районов Москвы уже сейчас горячую воду отключают один раз в два года. «Это нормальный процесс, мы должны к этому стремиться. За совсем короткий срок, два-три дня, все работы невозможно сделать. Однако все зависит от состояния систем ЖКХ в конкретном городе», – подчеркнул замминистра.

«Мы надеемся, что сроки сократятся, и мы будем делать отключение раз в несколько лет», – заключил Егоров.

Как сообщалось, в Москве в этом году плановые отключения горячей воды для проведения профилактических работ на тепловых сетях начались 13 мая и завершатся в конце августа. Продолжительность отключений в столице сейчас не превышает 10 дней. До 2011 года плановый срок отключения горячей воды составлял 14 дней, а еще раньше – 21 день.