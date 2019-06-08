Гороскоп на 8 июня: Рыб ждет приятное известие, Близнецы отдохнут

Восход Солнца: 04:20

Заход Солнца: 20:37

Солнце в Близнецах.

Овен. Проявите собранность и осмотрительность – низкий жизненный потенциал и неблагоприятное расположение планет не позволят Овнам проявить деловые способности или приведут к серьезной ошибке.

Телец. Напряженный день. Для мужчин-Тельцов физические перегрузки или нервное напряжение могут стать причиной стрессов и заболеваний. Новое знакомство не окажется длительным для женщин-Тельцов. Звезды предостерегают их от излишней увлеченности и радужных надежд.

Близнецы. Если в течение недели вы уберегли себя от глупостей, то вы ощутите полноту жизни и желание действовать. День благоприятен для активного отдыха и воплощения творческих планов. Возможно, вам предстоит выбирать между любимым делом и домашними обязанностями.

Рак. Напряженный день, связанный с получением неверной информации, обидами, недоразумениями. Увлеченная работа, требующая большого физического напряжения, или стремление добиться успеха в глазах окружающих может основательно подорвать ваши силы и негативно сказаться на самочувствии. Сегодня противопоказаны поспешность и суетливость. Хороший день для путешествия, прогулок на свежем воздухе, активного отдыха в компании приятных людей.

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Лев. Неблагоприятный для здоровья день. Велика вероятность общей усталости, ослабления иммунитета. Остерегайтесь обольщений, обманов, пустых обещаний – вам придется пережить небольшие семейные неприятности. Ограничьте общение с друзьями и знакомыми, посвятите себя обретению новых источников жизненной энергии, самоуглублению.

Дева. Неудачный во всех отношениях день. Неблагоприятное расположение звезд предупреждает о вероятных просчетах в работе или финансовых потерях. Не исключено, что ваше служебное или общественное положение пошатнется. Не проявляйте инициативу, не отказывайтесь от помощи – совет и поддержка доверенных людей придутся как нельзя кстати.

Весы. День не благоприятный для контактов и общения, приобретения. Следует проявить осторожность и осмотрительность во всем. Не полагайтесь на удачу, все будет зависеть от вашей воли. У женщин-Весов повышенная эмоциональность и ревность приведут к цинизму. Ваше самолюбие будет уязвлено. В выяснениях отношений будьте благоразумнее.

Скорпион. Вероятно, предстоят финансовые потери. Это может быть связано с покупкой, ремонтом или возвращением долгов. Не забывайте, что отказ в последний момент от взятых обязательств может нанести непоправимый ущерб вашей репутации. Вечер посвятите анализу прошлых событий, медитации. Сведите до минимума свои домашние обязанности.

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Стрелец. Суббота станет днем обретения внутренней свободы, душевного равновесия, период активной борьбы и противостояния низменным страстям. Хорошо работать с деловыми бумагами, пытаться достичь прорыва в сфере профессиональной деятельности, обращаться к начальству с деловыми предложениями. Жизненный потенциал на высоком уровне. Во второй половине дня будьте осторожны – возможны неожиданная встреча или известие, которые могут круто изменить ситуацию.

Козерог. Неблагоприятный день со снижением деловой активности и расположенностью к депрессии. В первой половине дня вероятны мелкие неприятности, а во второй половине вам придется прилагать гораздо больше усилий, чем обычно, чтобы достичь взаимопонимания и гармонии в отношениях с партнерами и близкими людьми.

Водолей. Первая половина дня сулит новые знакомства, романтические увлечения, любовные приключения. В сфере профессиональной деятельности вы без особенных усилий сможете справиться с любым делом.

Рыбы. Возможно получение известия, которое повлечет за собой большие и приятные перемены в личной жизни. Не упустите свой шанс. Здравый смысл и точный расчет могут уберечь вас от серьезных ошибок в сфере профессиональной деятельности. Все проблемы второй половины дня связаны с детьми, творчеством и личным успехом.

Астролог: Вальдемар Небоходцев