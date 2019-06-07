Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 20:36 0

В Благовещенске читали стихи Пушкина на ломаном русском (видео)

В Благовещенске читали стихи Пушкина на ломаном русском (видео)

В день рождения Александра Сергеевича Пушкина в Благовещенске его стихи и сказки читали иностранцы. В традиционном празднике, который проводит областная научная библиотека ежегодно, приняли участие курсанты ДВОКУ, китайские студенты БГПУ, учащиеся языковой школы «Ёко».

Участники мероприятия исполняли известные произведения Александра Сергеевича на английском, немецком, французском, арабском и русском языках.

Самыми популярными стихотворениями в этот раз стали «Если жизнь тебя обманет…» и «Храни меня, мой талисман…». А еще зрителям праздник запомнился зрелищной инсценировкой «Сказки о Попе и работнике его Балде». Ее сделали курсанты ДВОКУ из Анголы, Гвинеи и Никарагуа. А абхазские и южноосетинские курсанты станцевали лезгинку.

Просмотров всего: 134

#жизнь

распечатать


Общество

Пляж на реке Зее впервые попал в список официальных мест отдыха
Общество

В Приамурье три лауреата премии в области литературы и искусства получат по 100 тысяч

сегодня, 19:56
Общество

Отчетный концерт «Траффика» и турнир по самбо: выходные в Благовещенске
В России и мире

Новый вид бикини раскритиковали за чрезмерную откровенность
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь