В Благовещенске читали стихи Пушкина на ломаном русском (видео)

В день рождения Александра Сергеевича Пушкина в Благовещенске его стихи и сказки читали иностранцы. В традиционном празднике, который проводит областная научная библиотека ежегодно, приняли участие курсанты ДВОКУ, китайские студенты БГПУ, учащиеся языковой школы «Ёко».

Участники мероприятия исполняли известные произведения Александра Сергеевича на английском, немецком, французском, арабском и русском языках.

Самыми популярными стихотворениями в этот раз стали «Если жизнь тебя обманет…» и «Храни меня, мой талисман…». А еще зрителям праздник запомнился зрелищной инсценировкой «Сказки о Попе и работнике его Балде». Ее сделали курсанты ДВОКУ из Анголы, Гвинеи и Никарагуа. А абхазские и южноосетинские курсанты станцевали лезгинку.