Пляж на реке Зее впервые попал в список официальных мест отдыха

В Приамурье с началом купального сезона за отдыхающими у воды начали наблюдать спасатели. Они дежурят ежедневно в официальных местах отдыха на Амуре, Зее, ручье Буяновский и первом Владимировском озере. Пляж на Зее в районе Амурской, 1, попал в список впервые.

Пляж на Амуре все лето находится под присмотром матросов-спасателей. Четверо человек ежедневно патрулируют берег с девяти утра почти до девяти вечера, следят, чтобы никто не нарушал общественный порядок, дети были под присмотром родителей, купающиеся не заплывали далеко. При необходимости матросы спасут утопающего, окажут первую медицинскую помощь.

Всего в 8 местах отдыха в Благовещенске дежурят 32 человека. Большинство из них – добровольцы. Павел Комаров решил таким образом подработать. Чтобы стать матросом-спасателем, он прошел двухдневное обучение. Это его первая неделя службы, пока спасать никого не приходилось.

«Все спокойно, в принципе, понимающие люди. На запреты, предупреждения адекватно реагируют, лишний раз не лезут», – сказал матрос-спасатель Павел Комаров.

За безопасностью отдыхающих следят и на воде. На катере реки патрулируют спасатели-водолазы. До обеда они обозревает просторы Зеи, после курсируют по Амуру. Особое внимание обращают на детей, которые купаются в неустановленных местах.

«Достаточно много детей без внимания родителей. Сейчас каникулы, родители на работе, дети своевольные, довольно часто выходят на пляж. В прошлом году девочка утонула 6 лет. Мы её доставали с ребятами, с водолазами. Тоже пошли на воду без родителей, с братом. Кто-то толкнул из друзей, и случилась такая трагическая ситуация», – поделился водолаз-спасатель Артем Павлик.

В этом году в Благовещенске официально утвердили 8 мест отдыха у воды. Впервые в этом списке пляж на Зее в районе Амурской, 1. Но горожанам напоминают, что это места для отдыха, а не для купания. Зея и Амур опасны для плавания.

«Течение допускается до 2 метров в секунду, только тогда можно пляж открывать. У нас выше скорость течения. Плюс неизвестный рельеф дна, водолазы проверили дно, а через пять минут на этом месте может оказаться какой-нибудь топляк-бревно или еще что-то может приплыть. Уровень реки постоянно меняется. Недавно был подъем уровня рек Амура и Зеи, сейчас спад пошел. То есть то, что на берегах копится мусор, деревья упавшие, все это идет сейчас вниз по течению», – сказал начальник управления по делам ГО и ЧС Благовещенска Игорь Темнюк.

В прошлом году в Благовещенске утонули шесть человек, из них трое детей. Чтобы этим летом печальная статистика не повторилась, в июне вдоль набережной от Калинина до Амурской будут дежурить волонтеры. Они проследят, чтобы дети не спрыгивали в воду. Контролировать места отдыха спасатели будут до конца купального сезона, 31 августа.