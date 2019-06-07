В Приамурье три лауреата премии в области литературы и искусства получат по 100 тысяч

При правительстве Амурской области состоялось заседание комиссии по присуждению премий в области литературы и искусства за достижения в 2018 году. Путем голосования определили победителей. Они получат по 100 тысяч рублей.

Всего в 2019 году подали заявки восемь авторов и один авторский коллектив. По решению комиссии лауреатом в области литературы признали Евгения Гончарова со сборником повестей и рассказов «New «Мертвые души»».

В области профессионального искусства лауреатом стал Владислав Афанасьев с юбилейной персональной художественной выставкой «Белое безмолвие».

Единогласным решением комиссии в области самодеятельного искусства лауреатом признали исторический театрализованный концерт «Цветущий лотос – Растущее Приамурье», который представил Александр Воронков.

Ежегодная премия губернатора в области литературы и искусства в Амурской области учреждена 23 декабря. За это время победителями стали 100 амурчан.

Ежегодно присуждаются три премии в размере сто тысяч рублей по номинациям: в области профессионального искусства, самодеятельного искусства и в области литературы, сообщает областное правительство.