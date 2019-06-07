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Путин подписал закон об обнулении НДС на авиаперевозки вне московского авиаузла

Путин подписал закон об обнулении НДС на авиаперевозки вне московского авиаузла
Фото: mirpozitiva.ru

Президент РФ подписал закон, устанавливающий бессрочно ставку НДС в размере 0 % для всех внутренних пассажирских авиаперевозок при условии, что пункт отправления и назначения, а также промежуточные пункты маршрута перевозки расположены вне московского авиаузла. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Закон устанавливает ставку НДС в размере 0 % в отношении услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что все пункты маршрута (пункт отправления, пункт назначения, промежуточных посадок) расположены вне территории Московской области и территории города федерального значения Москвы», – говорится в сопроводительных документах.

В настоящее время в соответствии с Налоговым кодексом обложение НДС операций по реализации услуг по внутренним авиаперевозкам пассажиров и багажа до 1 января 2021 года производится по ставке 10 %. Исключением являются операции, облагаемые до 1 января 2025 года по ставке НДС в размере 0 %. К таким исключениям относятся услуги внутренних авиаперевозок пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа расположен в Крыму, Калининградской области и Дальневосточном федеральном округе, пишет ТАСС.

В отношении маршрутов, у которых пункт отправления, назначения или промежуточные пункты перевозки расположены в московских аэропортах, режим налогообложения, согласно закону, по ставке НДС в размере 10 % сохраняется. В то же время принятые ранее решения в отношении авиаперевозок из Крыма, Калининградской области, Дальневосточного федерального округа и обратно остаются в силе.

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#транспорт

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