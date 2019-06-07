Огромные траты, премии, квартира: что обнаружила проверка в амурской полиции

В распоряжении редакции ИА «Амур.инфо» оказался документ о серьезных нарушениях в управлении МВД России по Амурской области. В рапорте на имя главы Министерства внутренних дел Владимира Колокольцева перечислены сведения, выявленные в результате проверки работы амурского управления полиции.

Как сообщало информагентство, после проверки уволился полковник полиции Михаил Робканов, возглавлявший службу тыла управления МВД по Амурской области. Позже его задержали; возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

В рапорте, подписанном начальником контрольно-ревизионного управления МВД России, говорится о грубых нарушениях законодательства в сфере организации и осуществления государственных закупок. Проверка выявила случаи заключения госконтрактов на условиях, отличающихся от заявленных победителями торгов, на сумму 363,3 миллиона рублей. Кроме того, в рамках госзакупок заключались договоры с частниками на сумму 1,7 миллиона рублей.

При исполнении госконтракта на поставку быстровозводимого модульного сооружения на сумму 16,6 миллиона рублей было заключено соглашение, продлевающее срок действия контракта. При этом сумма штрафов и невозвращенного аванса в размере 5,6 миллиона рублей была принята к бухгалтерскому учету в качестве причиненного ущерба только в ходе ревизии.

Приняты несоответствующие требованиям госконтрактов транспортные средства и изделия медицинского назначения на сумму 6,9 миллиона рублей. Факты приемки материальных ценностей исключили возможность предъявить штрафные санкции на сумму 0,5 миллиона.

В документах о торгах отсутствовали предусмотренные законом требования. Это позволило заключить четыре госконтракта на сумму 2,4 миллиона рублей с частными охранными организациями.

В отделе полиции Октябрьского района, расположенного в райцентре, селе Екатеринославка, должны были провести ремонт. Еще в 2013 году заключили госконтракт на сумму 132 миллиона рублей. Отремонтированное и расширенное отделение полиции должны были сдать в декабре 2015 года. Здание не введено в эксплуатацию до сих пор. При этом оплачены строительные работы на сумму 56 миллионов рублей, не предусмотренные проектно-сметной документации (ПСД). В 2017 году в ПСД повторно включили ранее оплаченные работы на 26,5 миллиона рублей. «В текущем уровне цен дополнительный расход бюджетных средств, связанный с завершением строительства, составит 91,8 миллиона рублей», – говорится в рапорте. Также в нарушение условий контракта амурское управление МВД России оплатило расходы по отоплению здания – 7,4 миллиона рублей.

Параллельно с этими нарушениями выявлено, что в Амурской области не принимались меры по обеспечению сотрудников служебным жильем. Для них должны были купить три двухкомнатные квартиры. Но на эти деньги была приобретена шестикомнатная квартира площадью 143,4 квадратных метра с двумя санузлами и тремя лоджиями. В этой квартире жил Робаков и два члена его семьи. В его доме обнаружили мебель и другие материальные ценности, приобретенные на бюджетные средства на сумму 900 000 рублей.

Нарушения допускались и при выплате премий. В 2017, 2018 и первом квартале 2019 года на премии ушло 223,1 миллиона бюджетных рублей. Общая сумма расходов на выплату денежного довольствия с 1 января 2017 по 1 апреля 2019 года превысила 359 миллионов. 42 руководителя получили больше 4 миллионов рублей в качестве премий. «При этом размер премий сотрудников среднего звена был значительно ниже», – гласит рапорт.

Деньги из бюджета тратились не только на премии и выплаты денежного довольствия, компенсации и пособия. Командировочные расходы и пенсионные выплаты составили 25 миллионов рублей.

Ревизия установила факт выплаты полицейских пенсий трем гражданам, прибывшим из стран СНГ. По адресам регистрации обнаружить этих людей не удалось.

Кроме того, при том, что на территории амурского управления ГИБДД есть неиспользуемые и охраняемые территории, 2,2 миллиона рублей ушло на оплату аренды частных стоянок.

На 1,2 миллиона ведомство приобрело кожаные куртки и шапки из каракуля. При этом рядовым полицейским не выдавали форму.

Кинологическому подразделению, обслуживающему космодром Восточный, на четыре месяца затянули ввод техники в эксплуатацию.

Департамент по материально-техническому обеспечению получил 405 планшетных компьютеров на сумму 6,5 миллиона рублей. Но технику не используют – нет необходимого программного обеспечения.

Проверка продолжится. В частности, будет расследовано, как формировался фонд оплаты труда полицейских и почему не исполнялись решения руководства МВД в части соблюдения сроков, порядка и размеров выплаты премий сотрудникам. Тяжелую ситуацию, сложившуюся в УМВД по Амурской области, возьмут на контроль, как и устранение выявленных нарушений.

Начальник управления МВД России по Амурской области Николай Аксенов должен устранить выявленные нарушения «с максимальным возмещением ущерба за счет виновных юридических и физических лиц». Виновных должностных лиц привлекут к ответственности. Материалы передадут в следственные органы. Контрольно-ревизионное управление должно получить отчет о выполнении поручений и принятых мерах до 1 августа текущего года.