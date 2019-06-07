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На замену тепловых сетей в Белогорском районе потратят 11 миллионов рублей

На замену тепловых сетей в Белогорском районе потратят 11 миллионов рублей

В Белогорском районе меняют подземные участки тепловых сетей на надземные. Работы ведутся в гарнизоне села Возжаевка. Первый на очереди участок в районе детского сада № 103. Здесь рабочие заменят около 60 метров теплотрассы. На это потратят более 1 миллиона рублей.

Также участки теплотрассы обновят в районе улиц ДОСов № 66, 62, 61, 58. Все работы обойдутся в 11 миллионов рублей.

«Эти средства выделены по поручению губернатора Амурской области Василия Орлова в рамках областной программы по модернизации ЖКХ. Сумма софинасирования местного бюджета всего 5 процентов, – отметил глава Белогорского района Денис Инюточкин. – За последние три года областной бюджет на модернизацию системы жилищно-коммунального хозяйства затратил свыше 50 миллионов рублей, это беспрецедентные средства, учитывая то, что система ЖКХ этого микрорайона не подвергалась текущему и капитальному ремонту с 80-ых годов».

Проведенные работы позволят снизить риск возникновения аварийных ситуаций в период отопительного сезона. Замена участков сети будет завершена в августе, сообщили в региональном правительстве.

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#ЖКХ

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