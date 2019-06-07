Отчетный концерт «Траффика» и турнир по самбо: выходные в Благовещенске

В эти выходные в Благовещенске пройдет турнир городов Сибири и Дальнего Востока по борьбе самбо, а также состоится чемпионат города по практической стрельбе. Помимо этого, горожан приглашают на отчетный концерт образцовой детской студии танца «Траффик» и премьерный спектакль «Пиковая дама».

Суббота, 8 июня

В 9:00 начнется турнир городов Сибири и Дальнего Востока по борьбе самбо среди юношей на призы СК «Витязь». Порядка 150 спортсменов из Амурской области, Читы, Хабаровского края и Приморья сойдутся в поединках. Спортивное мероприятие пройдет с 7 по 9 июня на базе спорткомплекса «Юность». Предварительные, полуфинальные и финальные встречи состоятся 8 и 9 июня.

В 10:00 состоится чемпионат города Благовещенска по практической стрельбе из пистолета в тире ДОСААФ.

Дом ремесел в 10:15 приглашает на мастер-класс в технике бисероплетения.

В 14:00 в Городском парке возле сцены отметят Всемирный день вязания на публике. Всех желающих научат вязать спицами и крючком.

В большом зале ОКЦ пройдет отчетный концерт образцовой детской студии танца «Траффик» под названием «Выпускники. Часть 3». Начало в 18:00.

Также в 18:00 на площади ОКЦ состоится мероприятие выходного дня «Отдыхаем вместе с нами!».

В рамках фестивального движения «Культурный город» на набережной пройдут различные мероприятия. Так, у ротонды с 18:00 до 19:00 состоится выступление духового оркестра Городского дома культуры, а после благовещенцев порадует своим вокальным творчеством Сергей Яковлев.

Воскресенье, 9 июня

В 9:00 продолжится турнир городов Сибири и Дальнего Востока по борьбе самбо среди юношей на призы СК «Витязь». Место проведения: спорткомплекс «Юность».

В 10:00 начнется чемпионат по практической стрельбе в тире ДОСААФ.

Дом ремесел организует два мастер-класса: по народной кукле и в технике бисероплетения. Начало в 10:15.

Парк Дружбы приглашает на мероприятие выходного дня «Отдыхаем вместе с нами». Начало в 17:00.

В театре драмы покажут спектакль «Пиковая дама». Премьера мистической драмы по повести А. С. Пушкина состоится в 18:00.

В рамках фестивального движения «Культурный город» на набережной пройдут различные мероприятия. С 18:00 до 19:00 здесь свою программу представит Народный академический хор Городского дома культуры, а с 19:00 до 20:00 выступит вокальная группа «Нареченная песня».

У триумфальной арки в воскресный вечер состоятся показательные выступления спортивных федераций города, начало в 18:00. У Бронекатера с 18:00 до 20:00 муниципальная информационная библиотечная система организует для гуляющих «Читающий бульвар».