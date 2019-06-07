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Жительницу Омска подозревают в убийстве 2-летней дочери из-за крошек от булочки

Жительницу Омска подозревают в убийстве 2-летней дочери из-за крошек от булочки
Фото: omsk.sledcom.ru

Следователи Омской области возбудили уголовное дело по факту убийства двухлетней девочки. В преступлении подозревают мать ребенка. По данным правоохранителей, женщина засовывала куски хлеба в рот дочери, пока она не перестала дышать.

6 июня в правоохранительные органы поступила информация о том, что в семье, воспитывающей двух малолетних детей, пропала младшая дочь. Как сообщает СУ СК РФ по Омской области было установлено, что к преступлению причастна злоупотребляющая спиртными напитками 28-летняя мать девочки. Подозреваемая задержана.

По версии следствия, 9 мая 2019 года подозреваемая увидела, что дочь, которая ела булочку, накрошила вокруг себя. Мать стала «со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате чего ребенок, находившийся у нее на коленях, перестал дышать и скончался. После этого сожитель женщины вынес тело из дома и с целью сокрытия преступления спрятал, где именно, подозреваемая пояснить не может», сообщили в следственном комитете.

«Он сказал, что ничего страшного, взял ребенка, завернул в синее полотенце, положил в сумку и ушел», – пояснила женщина полицейским. 19 мая мужчина скончался от алкогольной интоксикации. Поэтому место захоронения девочки неизвестно. Сейчас следователи пытаются его установить.

Сообщается, что семья состояла на учете как неблагополучная. В ходе следствия будет решен вопрос об ответственности работников органов опеки и попечительства.

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#дети #криминал #происшествия

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