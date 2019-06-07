Юрист Бари Алибасова рассказал о репетиции похорон музыканта
В Инстаграме юриста Жорина появилась публикация с репетиции прощальной церемонии, которую организовывал Алибасов семь лет назад. Тогда продюсер полностью распланировал свое отправление в последний путь и написал подробное завещание.
Тогда Бари пригласил всех тех, кто должен будет присутствовать на прощании с ним, и сам прилег в гроб, а также заставил гостей произносить траурные речи и оплакивать его.
Сергей Жорин отметил, что жизнь Бари Алибасова «разделилась на две части. До "крота" и после!» Юрист уверен, что музыкальный продюсер переживет всех недоброжелателей.
«Семь лет назад он отрепетировал свои похороны, а в завещании пытался прописать, чтобы наследники должным образом заботились о его коте. Кот уже давно помер, а наследники сами купили себе жилье. Будь здоров Бари. С днем рождения. Ты многим артистам дал дорогу в жизнь. Завязывай с "кротами". Без тебя грустно», – написал Сергей Жорин под снимками.
Подписчики отнеслись скептически к публикации Жорина.
«Сергей, у человека проблемы со здоровьем, в сон положили, а вы тут шутить изволите», «Бари Каримович вас очень уважает Сергей, желаю выздоровления вашему другу и клиенту», «Не стоит так шутить и выставлять, играете на горе», «Ловите хайп на волне трагедии?» – написали пользователи под публикацией.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Жизнь разделилась на две части. До крота и после! Рано похоронили Алибасова. Он ещё всех вас переживёт ;)) 7 лет назад он отрепетировал свои Похороны, а в завещании пытался прописать, чтобы наследники должным образом заботились о его коте🐈 . Кот уже давно помер, а наследники сами купили себе жильё ;)) Будь здоров Бари ✊🏻 С Днём Рождения 💐 Ты многим артистам дал дорогу в Жизнь. Завязывай с кротами. Без тебя грустно PS Никогда не догадаетесь кто спрятался за папочкой #Repost @alibasov_nana with @get_repost ・・・ Кого только не встретишь в офисе у адвоката Жорина.
Бари Алибасов случайно выпил жидкость для прочистки труб вместо сока и получил ожог пищевода. Несколько дней продюсер будет находиться под обезболивающими. За это время врачи будут должны решить дальнейшую судьбу Алибасова.
Просмотров всего: 479