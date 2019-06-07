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Главного амурского тыловика подвел затянувшийся ремонт в райотделе полиции

Главного амурского тыловика подвел затянувшийся ремонт в райотделе полиции
Фото: ru.depositphotos.com

Амурское следственное управление рассказало подробности возбуждения уголовного дела бывшего главного тыловика полиции Амурской области. Как сообщало ИА «Амур.инфо», его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». По версии следствия, во время ремонта в районном отделе полиции Октябрьского района руководитель службы тыла управления МВД по Амурской области Михаил Робканов принял незаконное решение о проведении работ, не предусмотренных контрактом.

Когда подрядчик завершил работу, Робканов дал указание подчиненным принять строительные работы, не предусмотренные государственным контрактом, и оплатить их. «В результате действий начальника тыла часть работ, предусмотренных государственным контрактом по реконструкции и расширению административного здания МО МВД России "Октябрьский" до настоящего времени не выполнена, в результате чего УМВД России по Амурской области причинен ущерб на сумму более 56 миллионов рублей», – сообщает СУ СК РФ по Амурской области.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной сотрудниками управления ФСБ России по Амурской области. «В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», – сообщает региональное следственное управление.

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#закон #криминал #происшествия

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