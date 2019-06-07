Благовещенские полицейские возбудили уголовное дело по факту поджога машин во дворе

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Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в УМВД России по Амурской области, пожар произошел возле дома № 145 по улице 50-летия Октября. По предварительной информации, неизвестный приехал во двор на машине и совершил поджог. Пострадали два авто – «Калина» и Toyota Ipsum. Последний поврежден сильнее.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога». Сотрудники полиции устанавливают причастного к совершению преступления. Ему может грозить лишение свободы.

Тем временем владельцы автомобилей объявили розыск свидетелей и очевидцев поджога. Всех, кто видел, как произошло преступление, просят обратиться по номерам: +7-924-344-51-46, +7-929-477-54-98.