В Москве на электричке нашли тело зацепера

В Москве на крыше одного из вагонов электрички нашли тело молодого человека. По неофициальной информации, он был зацепером.

Электропоезд следовал из Лобни в Можайск, тело обнаружили на Белорусском вокзале. По предварительным данным, мужчина погиб от удара электрическим током, когда забрался на крышу электрички.

После происшествия состав отогнали на станцию Рабочий Посёлок по запасному пути и вызвали спасателей, сообщает Life.

Чтобы снять тело, спасатели отключили подачу напряжения. Личность погибшего не установлена.