Амурские спасатели 15 минут вытаскивали пострадавшего из машины

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на федеральной трассе «Амур» в Магдагачинском районе столкнулись Toyota Corolla Fielder и грузовик MAN. Авария произошла в пятницу, 7 июня, около 10 часов.

Спасатели прибыли на место ДТП через две минуты после сообщения. К этому времени женщина в «тойоте» уже не подавала признаков жизни. Специалисты вскрыли деформированную от удара машину и извлекли погибшую, которую зажало панелью. Аварийно-спасательные работы продолжались 15 минут. Водителя «тойоты», мужчину 1948 года рождения, доставили в больницу поселка Магдагачи.

В областном управлении ГИБДД корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что в результате ДТП погибла женщина-пассажир 1950 года рождения. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. По информации подписчиков инстаграм-аккаунта хроники происшествий «Сканер», женщина попросила соседа отвезти ее в Зею к мужу, который находится в Зейской районной больнице. По словам источника, водитель «тойоты» выехал перед грузовиком, не рассчитав безопасное расстояние.