Роботы не потеснят россиян на работе еще три года

Россияне не останутся без работы, несмотря на роботизацию во всем мире. До 2022 года все останутся на своих местах. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил главный исполнительный директор компании Deloitte СНГ Иан Коулберн.

Вместе с этим на российском рынке труда ожидается появление так называемых суперпрофессий, которые сочетают в себе несколько традиционных ролей, но основываются на использовании новых технологий.

Среди них менеджер цифровых решений, аналитик предиктивного планирования поставок, координатор роботизированных команд, инженер цифровых двойников. Для того чтобы сохранить работу, россиянам необходимо будет проявлять гибкость и научиться принимать молниеносные решения.

«Сотрудники, готовые проявлять гибкость, обучаться на протяжении всей жизни и неоднократно менять профессию – это образ будущего, к которому нам стоит стремиться», – рассказал Коулберн в интервью РИА Новости.

Главный исполнительный директор компании Deloitte СНГ также отметил, что технологии заменят человеческий труд в первую очередь в области операционных, рутинных и физических задач.