Амурчанин осужден за попытку убить знакомого в Благовещенской горбольнице

Благовещенский городской суд вынес приговор 26-летнему жителю областного центра. Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье «Покушение на убийство».

По данным следствия, в июне 2018 года благовещенец, будучи в алкогольном опьянении, ночью взял нож и проник в отделение травматологии Благовещенской горбольницы. Чтобы его не узнали, он намотал на голову футболку.

В отделении в это время находился знакомый осужденного, с которым ранее у него произошел конфликт. Благовещенец подошел к приятелю и несколько раз ударил его ножом. Потерпевший остался жив, так как ему вовремя оказали медицинскую помощь.

Вину в совершении преступления подсудимый признал частично. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Амурской области.