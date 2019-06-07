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сегодня, 16:03 0

Амурчанин осужден за попытку убить знакомого в Благовещенской горбольнице

Амурчанин осужден за попытку убить знакомого в Благовещенской горбольнице
Фото: ru.depositphotos.com

Благовещенский городской суд вынес приговор 26-летнему жителю областного центра. Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье «Покушение на убийство».

По данным следствия, в июне 2018 года благовещенец, будучи в алкогольном опьянении, ночью взял нож и проник в отделение травматологии Благовещенской горбольницы. Чтобы его не узнали, он намотал на голову футболку.

В отделении в это время находился знакомый осужденного, с которым ранее у него произошел конфликт. Благовещенец подошел к приятелю и несколько раз ударил его ножом. Потерпевший остался жив, так как ему вовремя оказали медицинскую помощь.

Вину в совершении преступления подсудимый признал частично. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает прокуратура Амурской области.

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#криминал #происшествия #суды

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