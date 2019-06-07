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Новый вид бикини раскритиковали за чрезмерную откровенность

Новый вид бикини раскритиковали за чрезмерную откровенность
Фото: instagram.com/fashionnova/

Модный по всему миру бренд женского белья Fashion Nova разместил в своем аккаунте в Инстаграме новые модели бикини. Пользователи ответили на это волной негодования.

Новинка получила название Euphoria Bikini и состоит из трусиков с высокой посадкой и верхней части, которая оставляет нижнюю часть груди открытой.

Пользователи Инстаграма посчитали, что из-за этого из бикини может вывалиться грудь у многих представительниц прекрасного пола. Кроме того, они подвергли сомнению возможность плавать в нем, посчитав, что новинка подходит лишь для того, чтобы в ней фотографироваться на пляже.

«Это выглядит странно!», «Если бы у меня был такой купальник, я бы все время боялась, что моя грудь вывалится», «Зачем такие купальники? Есть же обычные», В таких только на месте стоять и не шевелиться», – высказались пользователи.

Также подписчикам не понравился выбор модели для рекламной съемки. «Здесь есть хоть одна модель без пластической хирургии?» – возмутилась подписчица.

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#жизнь

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